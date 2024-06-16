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Путіна арештують у разі його приїзду на Саміт миру? Президентка Швейцарії відповіла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путіна арештують у разі його приїзду на Саміт миру? Президентка Швейцарії відповіла
Віола Амгерд відповіла чи зобов’язана Швейцарія арештувати Путіна
фото: МЗС Швейцарії

Ігнаціо Кассіс зазначив, що приїзд Путіна на Саміт миру у Швейцарію можна було б організувати

Швейцарія не буде арештовувати російського диктатора Володимира Путіна у разі його приїзду на Саміт миру в країні. Про це заявила під час пресконференції президентка Швейцарії Віола Амгерд, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо присутність (Ред. – Путіна) необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток, наприклад, для мирних переговорів по Україні», – йдеться у заяві.

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс також зазначив, що приїзд Путіна на Саміт миру можна було б організувати, але треба узгодити з Міжнародним кримінальним судом.

«Це можна організувати. Наші закони це дозволяють. Але ми повинні були б зробити це разом з МКС. Однак приймаюча країна може зробити винятки в цьому питанні», – сказав очільник МЗС.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс планує обговорити з РФ, Китаєм та іншими країнами, яких не було на Глобальному саміті миру, підсумки заходу.

Раніше стало відомо, які країни відмовилися їхати на Глобальний саміт миру у Швейцарії. Також Зеленський розповів, як Росія та Китай намагалися зірвати Саміт миру. 

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: росія Швейцарія путін Міжнародний кримінальний суд президент росіяни

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Політика

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