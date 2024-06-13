Швейцарський уряд зазнав кібератак напередодні Глобального саміту миру

Однією з організацій, що постраждали від атак хакерів, стала митниця

Кібератаки призвели до незначних відключень електроенергії у Швейцарії

Сайт Федеральної ради Швейцарії та інших органів влади країни, залучених до проведення Глобального саміту миру, зазнав кібератак. Про це повідомило швейцарське Федеральне відомство з кібербезпеки, пише SRF.

За даними уряду Швейцарії, однією з організацій, що постраждали, стала митниця. Митні декларації були переведені на екстрену процедуру, та трохи більш як через годину нормальну роботу системи відновили.

Кібератаки призвели до незначних відключень електроенергії у Швейцарії, але в допустимих межах, і не призвели до пошкоджень.

Відомство зазначає, що йшлось про DDoS-атаки, під час яких комп'ютерні системи перевантажуються великою кількістю запитів, і наголосили, що в результаті зловмисних дій безпека даних та систем не була скомпрометована.

Нагадаємо, 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

Як повідомлялося, Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію про посилення заходів щодо висилки шпигунів, особливо агентів російської розвідки, в той час, як Берн готується до проведення саміту щодо миру в Україні.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.