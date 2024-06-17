Глобальний саміт миру: Вселенський патріарх Варфоломій приєднався до підписантів комюніке

Кількість країн-підписантів спільного комюніке Саміту миру зменшилася з 80 до 78

Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів комюніке саміту миру щодо України, який відбувся на вихідних. Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

На сторінці вказано, що у списку країн, які підтримали спільне комюніке, з'явився Вселенський патріархат.

Нагадаємо, що предстоятелем є архієпископ Константинополя Вселенський патріарх Варфоломій. При цьому раніше Вселенський патріарх Варфоломій підтверджував свою участь у глобальному саміті миру, що відбувся у Швейцарії.

Як раніше повідомляв «Главком», 80 країн та чотири організації підписали спільне комюніке Саміту миру. Про це сказала президентка Швейцарії Віола Амгерд після завершення зібрання. Віола Амгерд додала, що Швейцарія готова й надалі відігравати посередницьку роль у мирному процесі й бути надійним партнером.

Нагадаємо, що кількість країн-підписантів спільного комюніке Саміту миру зменшилася з 80 до 78. Зі списку були прибрані Ірак та Йорданія.

Зауважимо, що серед підписантів немає Індії, Бразилії, Саудівської Аравії, Мексики, ПАР, ОАЕ, Індонезії, Таїланду, Вірменії.

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До слова, агентство Reuters уже опублікувало проєкт підсумкової декларації Глобального саміту миру. Кулеба уточнив, що до комюніке зможуть приєднатися й ті країни, які не беруть участь у саміті.