Савченко розповіла, з ким піде на парламентські вибори



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Нардеп Савченко пришла в парламент вперше після звільнення

Народний депутат Надія Савченко має намір йти на вибори до Верховної Ради зі своєю політичною силою. Про це вона повідомила в кулуарах парламенту.

«Зі своєю політичною силою «Громадська політична платформа Надії Савченко», - сказал нардеп журналістам.

Вона додала, що цього достатньо, щоб йти на чесні вибори.

На уточнююче запитання вона відповіла, що в цій політсилі крім неї народних депутатів наразі немає.

Савченко спрогнозувала, що в Україні будуть політсили двох гатунків: нової генерації («Слуга народу», Платформа Савченко, партія Смешка) та старої генерації.

Вона заявила, що не буде ставати в опозицію до Володимира Зеленського.

«Я буду ставати в опозицію, якщо буде якесь конкретне питання, в якому потрібна дискусія, обговорення… Я не з тих політичних сил, які стоять в опозиції виключно для того, щоб не втратити свій електорат», - пояснила нардеп.