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    Політика

    Савченко розповіла, з ким піде на парламентські вибори

    • Розсилка
    Савченко розповіла, з ким піде на парламентські вибори

    Нардеп Савченко пришла в парламент вперше після звільнення

    Народний депутат Надія Савченко має намір йти на вибори до Верховної Ради зі своєю політичною силою. Про це вона повідомила в кулуарах парламенту.

    «Зі своєю політичною силою «Громадська політична платформа Надії Савченко», - сказал нардеп журналістам.

    Вона додала, що цього достатньо, щоб йти на чесні вибори.

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    На уточнююче запитання вона відповіла, що в цій політсилі крім неї народних депутатів наразі немає.

    Савченко спрогнозувала, що в Україні будуть політсили двох гатунків: нової генерації («Слуга народу», Платформа Савченко, партія Смешка) та старої генерації.

    Вона заявила, що не буде ставати в опозицію до Володимира Зеленського.

    «Я буду ставати в опозицію, якщо буде якесь конкретне питання, в якому потрібна дискусія, обговорення… Я не з тих політичних сил, які стоять в опозиції виключно для того, щоб не втратити свій електорат», - пояснила нардеп.

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