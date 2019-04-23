Савченко вперше після звільнення із СІЗО прийшла в Раду



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Народний депутат Надія Савченко 23 квітня прийшла на роботу у Верховну Раду

Нардеп повідомила, що проведе брифінг для журналістів у парламенті

Нардеп Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, прийшла у Верховну Раду 23 квітня.

Про це повідомляє Громадський рух «Чесно» у Тwitter.

Вона відмовилась відповідати на питання журналістів, зазначивши, що «обов'язково буде брифінг».

Журналісти все ж ішли за Савченко, намагаючись отримати хоч якісь коментарі. Один з операторів підскочив просто під ноги нардепу, тому вона мало його не збила.

«Я хочу дуже вас уберегти. Я не хочу щоб ви зараз були травмовані. Я з повагою ставлюся до людей, до вашої роботи. Так само сподіваюсь, що ви будете ставитись з повагою до мене, незважаючи на те, що я народний депутат і любові до народних депутатів мало. Але, будь ласка, не травмуйте себе зараз, не вбийтеся. Всіх зі святами!», - сказала Савченко і пішла

Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada



Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM — ЧЕСНО (@chesno_movement) 23 квітня 2019 р.

«Чесно» відзначає, що Савченко також заявила, що буде брати участь у парламентських виборах.

Як відомо, минулого тижня Броварський міський суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Надії Савченко та Володимира Рубана було виключно компетенцією суду.

Як відомо, Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».