«Голосуватиму в СІЗО»: Савченко визначилася, кого підтримає у другому турі виборів



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Народний депутат України Надія Савченко Фото: Главком

Савченко зазначила, що у неї тепер є вибір «зеленої кнопки»

Народний депутат України Надія Савченко голосуватиме у другому турі президентських виборів на спеціалізованій виборчій дільниці у слідчому ізоляторі у Києві.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Буду голосувати - ви будете сміятися - в Лук'янівському СІЗО. Так трапилося. Тому що попередні вибори проходили, коли я була ув'язнена, дільниця залишилася там. Змінити я її не встигла, тому що мене випустили (у ніч - ред.) з 15-го на 16-те, а 15-го був останній день (щоб змінити місце голосування - ред.). І я не втрачу свій голос... Я піду в СІЗО, я вільною людиною повернуся в закриту виборчу спеціалізовану дільницю, я виконаю свій обов'язок... Мій паспорт там, моя виборча дільниця там», - сказала нардеп.

Крім того, вона вирішила, за кого буде голосувати у другому турі виборів, зазначивши, що у неї тепер є вибір «зеленої кнопки».

Також Савченко розповіла, як проходив її день у Лук'янівському СІЗО.

Нагадаємо, Савченко наступного тижня збирається в Раду .

Як відомо, цього тижня Броварський міський суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Надії Савченко та Володимира Рубана було виключно компетенцією суду.

Як відомо, Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».