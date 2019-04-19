  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Голосуватиму в СІЗО»: Савченко визначилася, кого підтримає у другому турі виборів

    • Розсилка
    Народний депутат України Надія Савченко - «Голосуватиму в СІЗО»: Савченко визначилася, кого підтримає у другому турі виборів
    Народний депутат України Надія Савченко
    Фото: Главком

    Савченко зазначила, що у неї тепер є вибір «зеленої кнопки»

    Народний депутат України Надія Савченко голосуватиме у другому турі президентських виборів на спеціалізованій виборчій дільниці у слідчому ізоляторі у Києві.

    Про це вона сказала в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «Буду голосувати - ви будете сміятися - в Лук'янівському СІЗО. Так трапилося. Тому що попередні вибори проходили, коли я була ув'язнена, дільниця залишилася там. Змінити я її не встигла, тому що мене випустили (у ніч - ред.) з 15-го на 16-те, а 15-го був останній день (щоб змінити місце голосування - ред.). І я не втрачу свій голос... Я піду в СІЗО, я вільною людиною повернуся в закриту виборчу спеціалізовану дільницю, я виконаю свій обов'язок... Мій паспорт там, моя виборча дільниця там», - сказала нардеп.

    Крім того, вона вирішила, за кого буде голосувати у другому турі виборів, зазначивши, що у неї тепер є вибір «зеленої кнопки».

    Також Савченко розповіла, як проходив її день у Лук'янівському СІЗО.

    Нагадаємо, Савченко наступного тижня збирається в Раду .

    Як відомо, цього тижня Броварський міський суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Надії Савченко та Володимира Рубана було виключно компетенцією суду.

    Як відомо, Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

    8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР». 

    Надія Савченко вибори паспорт Лук'янівське СІЗО політика Володимир Зеленський Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ