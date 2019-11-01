Сексскандал: Яременко заявив, що йде з посади голови комітету Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко зробив заяву

Нардеп заявив, що передасть заяву голові парламенту після рішення фракції «Слуга народу»

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко заявляє, що написав заяву про складення повноважень голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Про це депутат повідомив у Facebook.

За його словами, він передасть заяву голові Верховної ради після того, як рішення про його відставку прийме фракція партії Слуга народу.

«З метою порятунку українського парламентаризму від мене... і враховуючи дрібний політичний шантаж трьох фракцій парламенту, я написав заяву про складання повноважень голови комітету», - написав Яременко.

При цьому він зазначив, що пізніше опублікує фотокопію своєї заяви про звільнення.

«Написати напишу. Але, передам голові Верховної ради України (перед яким мені за цей безлад дійсно незручно) тільки коли і якщо рішення про мою відставку прийме фракція партії «Слуга народу», яка мене на цю посаду і рекомендувала (орієнтовно в понеділок через тиждень)», - зазначив нардеп.

Зазначимо, фракції «Голос», «Європейська солідарність» і «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» виступають за відставку депутата фракції «Слуга народу» Богдана Яременка з посади голови комітету з питань міжнародної політики та міжпарламентського співробітництва. При цьому у «Голосі» сподіваються, що Яременко самостійно складе повноваження голови комітету.

Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.

31 жовтня Яременко нагадав про кримінальну відповідальність за порушення таємниці листування.