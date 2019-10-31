Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
«Слуга народу» Яременко здобув популярність, про яку навряд чи він мріяв
Інтимна переписка народного депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка стала справжнім подарунком для гумористів з мережі.
Нагадаємо, журналіст сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка з повією.
Зокрема, під час спілкування повія повідомила нардепу розцінки на свої послуги. Саме це і стало однією з основних причин для кепкування.
Також мережеві жартівники згадали про подвиги в Раді Іллі Киви та, навіть, згадали про сексскандал в США, який став ударом по репутації тодішнього президента країни Біла Клінтона.
Нагадаємо, Яременко, який потрапив у халепу через переписку у смартфоні із повією, написав новий пост у «Фейсбуці» з поясненням свого вчинку.
У свіжому пості Яременко заявив, що видалив попередній допис, в якому він пояснював, що все це було лише «провокацією».