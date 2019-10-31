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    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа

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    Богдан Яременко став героєм низки фотожаб - Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Богдан Яременко став героєм низки фотожаб

    «Слуга народу» Яременко здобув популярність, про яку навряд чи він мріяв

    Інтимна переписка народного депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка стала справжнім подарунком для гумористів з мережі.

    Нагадаємо, журналіст сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка з повією.

    Зокрема, під час спілкування повія повідомила нардепу розцінки на свої послуги. Саме це і стало однією з основних причин для кепкування.

    Також мережеві жартівники згадали про подвиги в Раді Іллі Киви та, навіть, згадали про сексскандал в США, який став ударом по репутації тодішнього президента країни Біла Клінтона.

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    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа
    Сексскандал у Раді. Найсмішніші фотожаби, якими вибухнула мережа

    Нагадаємо, Яременко, який потрапив у халепу через переписку у смартфоні із повією, написав новий пост у «Фейсбуці» з поясненням свого вчинку.

    У свіжому пості Яременко заявив, що видалив попередній допис, в якому він пояснював, що все це було лише «провокацією».

    Верховна Рада скандал проституція партія Слуга народу Ілля Кива Володимир Яременко
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