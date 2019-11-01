Після низки сексуальних скандалів у Раді депутат Кива тепер насторожі (відео)



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Кива сидів зверху на нерозкритому стільці у сесійній залі, погойдуючись туди назад близько хвилини

Кива помітив, що його знімають на відео, і показав язика

Депутат із фракції «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Кива 1 листопада потрапив на «пікантне відео», перебуваючи у Раді.

Як видно на відеозаписі, оприлюдненому в соцмережі, Кива сидів зверху на нерозкритому стільці у сесійній залі, погойдуючись туди назад близько хвилини.

Потім нардеп помітив, що його знімають на відео, і показав язика.

Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.

Згодом стало відомо, що український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал, в який він потрапив напередодні.

Кива посміявся над сексскандалом, у який потрапив Яременко.

До слова, раніше сам Кива став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub. Нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.