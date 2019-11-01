Три фракції у Раді виступили за відставку Яременка з посади голови міжнародного комітету



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У «Голосі» сподіваються, що Богдан Яременко самостійно складе повноваження голови комітету

Фракції «Голос», «Європейська солідарність» і «Батьківщина» сформували спільну позицію стосовно відставки Яременка

Фракції «Голос», «Європейська солідарність» і «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» виступають за відставку депутата фракції «Слуга народу» Богдана Яременка з посади голови комітету з питань міжнародної політики та міжпарламентського співробітництва. Про це повідомив голова фракції «Голос» в парламенті Сергій Рахманін під час засідання Ради.

«Авторитету Верховної Ради як вищого законодавчого, представницького органу колегіального органу завдано серйозної шкоди. З нашої точки зору поведінка нашого колеги Богдана Яременка, зокрема його вчорашній виступ, мала елементи образи на адресу цілого законодавчого органу, і заяви, які можна трактувати як загрозу журналістам, є неприпустимими», - сказав він.

Рахманін зазначив, що доносить позицію фракцій «Голос», «Євросолідарність» і «Батьківщина».

«Наша спільна точка зору трьох фракцій поставити питання про доцільність перебування пана Богдана Яременка на посаді такого важливого і делікатного комітету, як комітету з питань міжнародних зв'язків. Ми вважаємо, що депутатський корпус, керівництво Верховної Ради належним чином оцінить поведінку нашого колеги і зробить відповідні висновки», - заявив парламентарій.

Голова «Голосу» сподівається, що Яременко самостійно складе повноваження голови комітету.

Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.

31 жовтня Яременко нагадав про кримінальну відповідальність за порушення таємниці листування.