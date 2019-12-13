«Шоу у справі Шеремета - спосіб поховати іншу важливу справу». Мухарський оприлюднив звернення до президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антін Мухарський написав відкритого листа Зеленському

Буквально за годину пост Мухарського у «Фейсбуці» було видалено через скарги

Український актор і шоумен Антін Мухарський, у якого в квартирі вночі пройшли обшуки, написав відкритого листа до президента Володимира Зеленського, в якому жорстко розкритикував хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, Мухарський порівняв події останніх двох днів із шоу, «якими так славиться 95-й квартал».

Слід зазначити, що буквально за годину цей пост Мухарського було видалено із «Фейсбук» через скарги, про що автор повідомив у соцмережах.

А далі «Главком» наводить повний текст «знесеного» службою підтримки «Фейсбук» звернення шоумена Мухарського до президента Зеленського:

«Шановний Володимире Олександровичу, Володєнька, Вова…. Сьогодні до моєї приватної квартири на Подолі, що належить мені на підставах договору купівлі-продажу від 25 червня 2003 року, о 5.50. годині ранку, без попередження, висадивши спецзасобами вхідні двері, увірвалися люди в камуфляжній формі, бронежилетах та захисних масках. Не надавши жодних документів на підставах чого здійснюється обшук, мотивуючи свої вчинки «необхідністю проведення невідкладних оперативно-слідчих дій», вони, поклавши орендарів обличчями на підлогу, понад 5 годин обшукували квартиру. Вилучивши у орендарів телефони та комп»ютерну техніку, так звані «спецпризначенці» залишили квартиру, так і не пояснивши причину свого візиту, та не надавши протокол обшуку, що грубо порушує усі існуючі законні права на захист житла, прав і свобод громадян у демократичній країні (та чи демократичній - це вже велике питання?). Обставини цього інциденту встановить слідство, розставивши все на свої місця. Зараз над цим вже працюють кримінальні юристи. Але мій лист про інше…

Про вміння організовувати ШОУ, якими так славиться 95-й квартал! Як людина дотична до телевізійної професії я, можливо, не гірше за тебе знаю, що наявність сильної сценарної групи – є головною запорукою успіху будь якого проекту, навіть якщо він і називається «Справа Павла Шеремета» і в якому я особисто вбачаю всі елементи публічного шоу з метою дискредитувати увесь волонтерський, добровольчий рух.

Цинічно знищити репутації та долі тих, хто у найважчі для країни часи виніс на своїх плечах тягар російсько-української війни в той час як ти на радість олігархам та «русскому міру» строчив х…єм по роялю, або називав Україну «повією». Єдине, що замість Юзіка, Жєні і Лєни у тебе зараз на підтанцьовках Аваков в ролі міністра МВС, Рябошапка в ролі генпрокурора, та керівники силових структур, що розігрують перед нами фарс-комедію про людей у «футболках з характерними принтами», виривають з контексту телефонних розмов емоційні фрази, видаючи їх за «беззаперечні докази провини підозрюваних». А ще постійно вкидають у інформпростір свідоцтва наявності у волонтерів «машин-квартір-дач», з очевидною і неприхованою метою продемонструвати народу, мовляв: «понаживалися під час війни патріоти срані»!!!

Але вже в чому я стовідсотково компетентніший за тебе, так в це – у вмінні влади, нахабно, публічно, цинічно нищити в інформаційному просторі репутацію та долі небажаних їй людей. Понад чотири з половиною роки я тагався по українських судах де кричущо і неприховано порушувалися всі можливі форми судочинства. Стикався в державних інстанціях з фактами підробки документів, підлогів, неправдивих свідчень, протизаконного затягування справи.

В той час як проросійські та бульварні українські ЗМІ (не виключаючи знайомого тобі телеканалу 1+1) системно ліпили з мене образ «страшного нацика» та «злісного аліментника». І це при тому, що я НІКОЛИ не був внесений в реєстр боржників, залишивши дітям купу майна та виплативши мільйони гривень!!! Але коли до цієї публічної травлі, лобіюючи проект «Чужих дітей не буває» підключилися вищі посадові особи держави міністр юстиції Петренко та представник президента у ВР Ірина Луценко, мої нерви не витримали! «ШОУ так ШОУ» - вирішив я, повісивши труси на двері Оболонського суду. І, о диво! За пів року, всі суди минулися, всі несправедливо нараховані боги було скасовано, ми нарешті залагодили усі фінансові та юридичні справи з державою. Але для значної частини «простого люду» переважну частину якого складають твої виборці, я й досі лишився «злісним аліментником та націонал-фашистом». Народ хоче шоу! Народ любить шоу! Народ радісно аплодує президенту-шоумену! Публічний розголос творить дива! «Не важливо хто ти є. Важливо те, що про тебе скажуть в телевізорі» Ця нехитра формула нинішніх інформаційних воєн як ніколи дієва. Назвавшись в серіалі «Слуга народу» Президентом України ти ним став! Звинувативши на увесь світ воїнів АТО, волонтерів, медиків «вбивцями Павла Шеремета» - ти зробив їх такими в уяві власного електорату, що обирає собі за президента героя комедійного серіалу, яким ти по суті є – актором, що промовляє чужі слова не справжнім голосом.

Сценаристи, що пишуть тобі репризи, прекрасно знають, як під інформаційною піною «Справи Шеремета» можна легко поховати справу про вбивство на мовному грунті Артема Мирошниченка, прийняття закону «Про продаж землі», або призначити «винуватцями у справі про вбивство Каті Гандзюк» мене чи моїх друзів, особисто знайомих з Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко чи Яною Дугарь. Пропагуючи мир з Росією ти оголосив війну громадянам власної країни! Відтепер, вочевидь, ми для тебе – злочинці! Адже всі українські воїни, волонтери, медики – знайомі одне з одним через одне рукостискання. У порівнянні з загальним населенням України нас не більше двох відсотків. Абсолютно невигідне електоральне поле для тих, хто звик робити ставку на людей, що сприймають цей світ тільки через вічко ретельно відміряного комедійно-інформаційного телелайна. А ще через свою лінь, пристосуванство, ницість, заздрість і зневіру вважають що всі довкруж такі самі «только прікриваются патріотічєскімі лозунгамі, а самі людєй вон убівают». Дійсно, тобі нас не зрозуміти…

Ти, взагалі, вочевидь погано розумієш гумор, оскільки берешся переслідувати людей, чиї слова у своєму сцикливому мареві сприймаєш як погрозу твоєму ницому, попсовому життю. Тому закінчу цей лист словами знайомого тобі з дитинства телевізійного персонажу: «Володя, Володєнька, дурілка картонная…да я жє тєбя зубамі загризу…» От тепер можете мені офіційно шити справу про погрози життю та здоров»ю ху…вового державного діяча! Шоу триває! З приємністю – письменник, музикант та український шоумен – Антін Мухарський».

У квартирі українського письменника, актора та музиканта Антіна Мухарського, відомого під псевдонімом Орест Лютий, у ніч на 13 грудня пройшов обшук, який тривав п'ять годин. У відеозверненні на Facebook митець повідомив деталі нічного обшуку.

Зазначимо, що Мухарський 12 грудня написав у Facebook доволі жорсткий пост на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів.

Сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку оберуть запобіжний захід.

Як вже відомо, 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Адвокати додали, що будуть подавати апеляцію. Адвокат заявив, що Дугарь не було в Україні в той момент, коли було зроблено фото і відео порівняльної експертизи, яку надало обвинувачення.

Як повідомлялось, слідчі обшукали помешкання подружжя волонтерів Євгена та Наталії Акастьолових.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Як вбивали Павла Шеремета. Усі свіжі подробиці від МВС



