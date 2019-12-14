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    Міністерство ветеранів обіцяє допомогу затриманим у справі Шеремета

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    Коляда підкреслила, що вбивство має бути розслідувано, щоб ні у кого не виникало сумнівів щодо доказової бази - Міністерство ветеранів обіцяє допомогу затриманим у справі Шеремета
    Коляда підкреслила, що вбивство має бути розслідувано, щоб ні у кого не виникало сумнівів щодо доказової бази

    Міністр особисто знайома з усіма підозрюваними

    Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у зв'язку з арештом підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета готове надати їм весь спектр правової допомоги. Про це у Facebook повідомила голова міністерства Оксана Коляда.

    За її словами, вона особисто знайома з Владом та Інною Грищенками, Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко і Яною Дугарь. Вона також зазначила, що всі вони є визнаними авторитетами у ветеранському та волонтерському русі. Міністр підкреслила, що вбивство Шеремета має бути розслідувано, але так, щоб ні у кого не виникало сумнівів щодо доказової бази.

    «Мінветеранів готове надати весь спектр правової допомоги, не даючи при цьому оцінку справи по суті», - зазначила Коляда. Також вона зауважила, що під ударом опинився весь волонтерський рух.

    Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:

    Павло Шеремет Міністерство у справах ветеранів Оксана Коляда
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