Від імені голів ОВА збирали гроші «на ЗСУ»: прокуратура викрила шахраїв

Українські правоохоронці викрили злочинну групу із семи людей, які від імені очільників обладміністрацій виманювали гроші у підприємців нібито на потреби ЗСУ. Організував схему чоловік з тимчасово окупованої частини Луганщини. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

«За процесуального керівництва прокурорів Малиновської окружної прокуратури м. Одеси викрито та затримано чотирьох учасників злочинної групи за підозрою у шахрайстві, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з лютого 2022 року в м. Дніпро діяла злочинна група, яка спеціалізувалась на заволодінні коштами суб’єктів господарювання з Одещини та інших областей України під приводом матеріальної підтримки армії.

Підприємці з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини у відповідь на підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій відповідних регіонів перераховували кошти, в якості благодійної допомоги Збройним силам України.