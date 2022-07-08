Від імені голів ОВА збирали гроші «на ЗСУ»: прокуратура викрила шахраїв
Сума збитків становить понад 1 млн грн
Українські правоохоронці викрили злочинну групу із семи людей, які від імені очільників обладміністрацій виманювали гроші у підприємців нібито на потреби ЗСУ. Організував схему чоловік з тимчасово окупованої частини Луганщини. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.
«За процесуального керівництва прокурорів Малиновської окружної прокуратури м. Одеси викрито та затримано чотирьох учасників злочинної групи за підозрою у шахрайстві, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України)», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що з лютого 2022 року в м. Дніпро діяла злочинна група, яка спеціалізувалась на заволодінні коштами суб’єктів господарювання з Одещини та інших областей України під приводом матеріальної підтримки армії.
Підприємці з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини у відповідь на підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій відповідних регіонів перераховували кошти, в якості благодійної допомоги Збройним силам України.
«Кошти ділки отримували на банківські картки, які заздалегідь оформлювали на підставних осіб, із розрахунку 1 тис грн за картку. У такий спосіб з лютого по липень цього року зловмисники ошукали більше 15 суб’єктів господарювання, спричинивши їм збитки на понад 1 млн гривень», – повідомляє прокуратура.
Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучено підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.
Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Також триває проведення слідчих дій з метою встановлення інших учасників групи, причетних до незаконної оборудки, у тому числі осіб, які перебувають на території так званої «ЛНР».
Раніше повідомлялося, що шахраї видурили сотні тисяч гривень у родичів зниклих безвісти.