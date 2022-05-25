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    Шахраї за гроші пропонують викупити захисників з полону

    Генштаб попередив родичів військових про аферистів&nbsp; - Шахраї за гроші пропонують викупити захисників з полону
    Генштаб попередив родичів військових про аферистів 
    фото з відкритих джерел

    Представники Збройних сил України або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів та не звільняють з полону шляхом викупу

    У Генштабі ЗСУ попереджають родичів військовослужбовців Збройних Сил України про підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення, які почали надходити від шахраїв. Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або вважаються безвісті зниклими.

    «Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду «надати інформацію» про військового та «сприяти визволенню з полону», – йдеться у повідомленні Генштабу.

    Також шахраї намагаються дізнатися особисті дані українських захисників.

    У Генштабі офіційно повідомили, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу.

    «Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається», — наголосили у Генштабі.

    Захисники «Азовсталі» перебувають у задовільних умовах, до них не застосовується насилля. Про це розповіла Катерина Прокопенко, дружина командира полку «Азов». Жінка зазначила, що чоловік, Денис Прокопенко, зміг до неї зателефонувати і коротко розповісти, що з ним усе добре, а українські військові, які тимчасово перебувають на ворожій території, не зазнали насильства.

    Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

    18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

    19 травня Червоний хрест відвідав українських захисників, які вийшли з «Азовсталі».

    Відомо, що Червоний хрест не оприлюднюватиме дані про полонених з «Азовсталі».

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    Теги: росія окупанти шахрайство війна Генштаб полон Україна окупація #stoprussia
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    Шахраї за гроші пропонують викупити захисників з полону