Соцопитування КМІС: українці хочуть бачити прем’єром Бойка або Тимошенко



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37,6% респондентів не змогли або відмовилися відповідати на питання про майбутнього голову уряду

Українці після парламентських виборів найбільше хочуть бачити прем’єром співголову «Опозиційної платформи - За життя» Юрія Бойка або лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема, Бойка на посаді прем’єра підтримують 12,8% респондентів, Тимошенко – 12,3%.

9,6% згодні на те, щоб очільником Кабміну був Володимир Гройсман.

Водночас 37,6% респондентів не змогли або відмовилися відповідати на питання, кого б вони особисто хотіли бачити главою уряду - прем'єр-міністром після парламентських виборів.

Соцопитування проводилося з 25 червня по 7 липня. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Нагадаємо, вибори до Верховної Ради пройдуть 21 липня.

ЦВК зареєструвала понад три тисячі кандидатів-мажоритарників та 22 політичні партії, за виборчими списками яких до Верховної Ради балотуються більше 2,5 тисячі кандидатів.

Центральна виборча комісія на засіданні 9 липня скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах.