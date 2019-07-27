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    Політика

    Глава Офісу президента України оприлюднив жартівливе фото з «новим прем’єром»

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    &laquo;Президент, голова Офісу президента і&nbsp;прем&rsquo;єрміністр&raquo;,&nbsp;- в&nbsp;жартівливій формі підписав фото Андрій Богдан - Глава Офісу президента України оприлюднив жартівливе фото з «новим прем’єром»
    «Президент, голова Офісу президента і прем’єрміністр», - в жартівливій формі підписав фото Андрій Богдан

    Не всі користувачі соцмережі оцінили креатив Богдана

    Керівник Офісу президента України Андрій Богдан на своїй сторінці у Facebook оприлюднив спільне фото з президентом України Володимиром Зеленським та ведучим «Ліги сміху» Євгеном Кошовим.

    «Президент, голова ОПУ і прем’єрміністр», - в жартівливій формі написав Богдан.

    Варто зазначити, що у коментарях до фото не всі користувачі соцмережі оцінили креатив Богдана.

    «Сподіваюсь, це жарт»- пишуть підписники глави Офісу президента.

    Раніше стало відомо ім’я найбільш ймовірного кандидата на посаду прем’єра.

    Нагадаємо, Зеленський прибув у п'ятницю в Одесу після 16:00. Зупинився в готелі de Paris на розі Катерининської і Воронцовського провулка.

    Ввечері Зеленський приїхав на морський вокзал в Одесі, де проходило шоу «Ліга сміху».

    Дружину президента Олену помітили на пляжі в Одесі ще у четвер.

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