Шефір відреагував на своє звільнення з посади першого помічника президента

Шефір: «Зеленський – мій друг, а це набагато важливіше за посаду»

Колишній перший помічник президента України Сергій Шефір заявив, що залишається в команді Володимира Зеленського навіть після звільнення. Про це він заявив у коментарі виданню «Бабель».

«Незалежно від усього, що ви чуєте і читаєте, я в команді президента. Без варіантів. Окрім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду», – заявив Шефір.

Нагадаємо, що 30 березня президент Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України, а також звільнив та увільнив низку своїх радників та уповноважених.

Крім того, Зеленський 29 березня підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників керівника Офісу президента. Водночас глава держави призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Раніше президент звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024. Натомість новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.