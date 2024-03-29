Кадровий землетрус в Офісі президента: низка відставок і призначень

Причини звільнення Смирнова та Дніпрова не вказуються

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Андрій Смирнов обіймав посаду заступника керівника Офісу президента з 10 вересня 2019 року. Олексія Дніпрова було призначено на посаду 9 липня 2021 року.

Олена Ковальська обіймала посаду керівниці кабінету глави Офісу президента. Ірина Мудра була заступницею міністра юстиції України.

Андрій Смирнов

Розпочав роботу на державній службі у 2006 році. До 2012 року обіймав посади керівника юридичного департаменту Державного комітету з питань державного матеріального резерву, заступника директора департаменту господарського забезпечення СБУ, начальника управління земельних ресурсів Запоріжжя.

З 2013 року займався юридичною та адвокатською практикою.

10 вересня 2019 року був призначений заступником керівника Офісу президента.

Олексій Дніпров

З 2003 року працював на посадах старшого консультанта та головного консультанта Апарату Верховної Ради України. З 2005 року працював на посадах Керівника Служби Віце-прем’єр-міністра України, начальника Управління гуманітарної політики та директора Департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України.

З 2013 року займав посаду заступника Міністра освіти і науки України – керівника апарату. Обіймав посади заступника голови, керівника апарату Адміністрації президента України. 9 липня 2021 року призначений Заступником Керівника Офісу Президента України. Доктор юридичних наук.

Олена Ковальська

У 2008 році працювала супервайзером з маркетингу в компанії «Макдональдз Україна». У 2008-2009 була керівницею відділу реклами та комунікацій мережі гіпермаркетів METRO Group. У 2009-2011 була директоркою з маркетингу компанії Farmastore.

У 2012-2016 роках Олена Ковальська працювала директоркою з маркетингу банків « Ренесанс Кредит» і «ПУМБ». У 2016-2021 роках працювала директоркою департаменту маркетингу «Ощадбанку». На громадських засадах працює в благодійних організаціях, зокрема голова правління в організації «СОС Дитячі Містечка» (Україна – Австрія).

З 2021 року працювала в Офісі президента на посаді керівниці Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики. З 2022 року – керівниця Кабінету керівника Офісу президента. Є членкинею робочої групи при президентові зі створення Трибуналу, що судитиме владу РФ за злочин агресії.

Ірина Мудра

Перед призначенням працювала заступником міністра юстиції Дениса Малюськи. До цього очолювала департамент комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог «Ощадбанку» та перебувала на інших посадах у фінустанові. У 2013-2015 роках працювала начальником відділу юридичного стягнення у «Правексбанку».

Очолювала юридичне управління «Європейського банку раціонального фінансування», юридичне управління «Сведбанку». Працювала у «Сведбанку Інвест», «Трансбанку», а перед цим - у «Нафтопереробному комплексі «Галичина».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024. Натомість новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.