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Зеленський пояснив наслідки затримки допомоги від США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський пояснив наслідки затримки допомоги від США
Зеленський пояснив, що від допомоги США залежать можливості України на полі бою
фото: glavcom.ua

ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але щоб витіснити росіян, потрібно більше зброї

Якщо Сполучені Штати Америки не ухвалять додаткове фінансування на допомогу Україні, то Україні доведеться відступати крок за кроком. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю колумністу The Washington Post Девіду Ігнатіусу.

«Якщо немає підтримки США, значить, у нас немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні засобів радіоелектронної боротьби, ні артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, і відступати, крок за кроком, маленькими кроками», – наголосив Зеленський. 

Він укотре закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать можливості України на полі бою.

За словами Зеленського, поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку США, то залишатиметься там, де є зараз на сході. Він додав, що ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але щоб витіснити росіян, потрібно більше зброї.

Володимир Зеленський наголосив, що через внутрішні суперечки в Конгресі було згаяно пів року.

«Ми не можемо більше гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між партіями», – наголосив він.

Президент вважає, що критики допомоги Україні не розуміють ставок у повномасштабній війні, тому що, «якщо Україна впаде, Путін розділить світ» на друзів і ворогів Росії.

Нагадаємо, голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня (31 березня).

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Теги: США Володимир Зеленський фінансування

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