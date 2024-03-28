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Зеленський провів розмову зі спікером Палати представників США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський провів розмову зі спікером Палати представників США
Зеленський розповів спікеру Джонсону про ситуацію на полі бою
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський і Джонсон обговорили використання заморожених російських активів

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 28 березня, провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Джонсоном. Подякував йому особисто, обом партіям, американському народу та Президенту Байдену за життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення», – йдеться в заяві.

Президент розповів спікеру про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору. Лише за минулий тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 «шахедами» та 700 КАБами. Виведено з ладу найбільшу українську ГЕС.

«У цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе. Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне – щоб питання допомоги Україні залишалося фактором об'єднання», – додав президент.

Зеленський додав, що під час розмови також обговорювали необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує свою війну.

Також Зеленський і Джонсон обговорили використання заморожених російських активів на користь України.

«У цьому ми також розраховуємо на лідерство Конгресу», – додав глава України.

У Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні за пропозицією президента Джо Байдена. 

Раніше голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня. На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».

Нагадаємо, Сенат США схвалив фінансування уряду на $1,2 трлн. Законопроєкт підтримали 74 сенатори, 24 голосували «проти». Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як гроші на функціонування уряду фактично закінчилися.

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Теги: США Володимир Зеленський війна фінансування

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