Кадрові зміни на Банковій. ЗМІ дізналися, хто може піти вслід за заступниками Єрмака

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Андрій Сибіга, ймовірно, невдовзі змінить місце роботи
Найближчим часом посаду може залишити ще один заступник керівника Офісу президента (ОП), Андрій Сибіга. Про це повідомляє nv.ua із покликанням на джерела в ОП.
Відомо, що нині Андрій Сибіга відповідає за дипломатичний напрямок роботи Офісу президента. Після ймовірного звільнення, як пише видання, посадовець також буде займатися дипломатичною роботою.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.
Раніше президент звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024. Натомість новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.
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