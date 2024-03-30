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Кадрові зміни на Банковій. ЗМІ дізналися, хто може піти вслід за заступниками Єрмака

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кадрові зміни на Банковій. ЗМІ дізналися, хто може піти вслід за заступниками Єрмака
Андрій Сибіга, радник президента з питань зовнішньої політики
фото: glavcom.ua

Андрій Сибіга, ймовірно, невдовзі змінить місце роботи

Найближчим часом посаду може залишити ще один заступник керівника Офісу президента (ОП), Андрій Сибіга. Про це повідомляє nv.ua із покликанням на джерела в ОП.

Відомо, що нині Андрій Сибіга відповідає за дипломатичний напрямок роботи Офісу президента. Після ймовірного звільнення, як пише видання, посадовець також буде займатися дипломатичною роботою.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Раніше президент звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024. Натомість новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

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Теги: кадрові зміни Офіс президента Андрій Сибіга

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