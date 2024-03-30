Зеленський звільнив свого першого помічника і ще кількох радників та уповноважених

Сергій Шефір позбувся посади

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України, а також звільнив та увільнив низку своїх радників та уповноважених. Відповідні укази розміщені сьогодні на офіційному сайті глави держави.

«Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника президента України», – йдеться в указі.

Крім того, Зеленський увільнив від виконання обов’язків позаштатних радників президента Олега Устенка, Сергія Трофімова та Михайла Радуцького.

До того ж глава держави звільнив Альону Вербицьку з посади уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України.

Також Зеленський увільнив від виконання обов’язків позаштатного уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності Наталію Пушкарьову.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Раніше президент звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024. Натомість новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.