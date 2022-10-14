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Шойгу заявив про готовність до припинення вогню. Банкова відреагувала

Надія Клочко
glavcom.ua
Шойгу заявив про готовність до припинення вогню. Банкова відреагувала
Банкова закликає не вірити заявам РФ про готовність до перемир'я
фото з відкритих джерел

Радник голови Офісу президента наголосив, що Росії не потрібен мир

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що голова міноборони РФ Сергій Шойгу нібито сказав йому у телефонній розмові, що підтримує «якнайшвидше припинення вогню». Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи слова Шойгу, назвав подібну заяву РФ «класичною пасткою» і наголосив, що Україна продовжить звільняти свої території.

За словами Акара, Туреччина продовжує робити зусилля щодо «швидшого припинення вогню» в Україні. Він зазначив, що Туреччина «підштовхує» Україну та Росію до «використання переговорних важелів». Турецький міністр сказав, що говорив телефоном із Шойгу цього тижня.

«Тішить близькість нашої позиції та позиції пана Шойгу з питань якнайшвидшого припинення вогню», – сказав Акар.

Подоляк назвав позицію РФ «класичною російською пасткою та грою слів». Він наголосив, що припинення вогню у розумінні росіян – це можливість зберегти контроль над окупованими територіями.

«Абсолютно очевидно, що це не принесе миру, а стане причиною більш масштабної війни в майбутньому. Росії не потрібен мир. Армія РФ хоче отримати оперативну паузу, щоб відновити резерви та підготуватися до наступного раунду. Ми не можемо цього дозволити», – сказав Подоляк.

Радник голови Офісу президента наголосив, що Україна продовжить діяти на користь народу та звільнятиме свої території, що є реальним шляхом до встановлення миру.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган систематично закликає до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним і дорікає Заходу. Нещодавно Ердоган під час виступу на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії закликав «припинити кровопролиття в Україні». Такий заклик глава Туреччини зробив у присутності російського диктатора Володимира Путіна. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.  До слова, у Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією, або зміни влади в Україні. 

Зеленський, коментуючи ракетні удари по українських містах 10 жовтня, заявив, що постійний терор проти цивільного населення України є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко у інтерв'ю «Главкому» зазначив, що Туреччина займає неоднозначну позицію щодо війни, яку Росія веде проти України. Адже офіційна Анкара, з одного боку, надає дипломатичну і військово-технічну поміч Києву, з іншого ж – допомагає Кремлю обходити санкції. Однак, на його думку, Туреччину за такі подвійні стандарти не можна звинувачувати, адже кожна країна має свої національні інтереси

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Теги: переговори Реджеп Таїп Ердоган Туреччина війна росія Сергій Шойгу

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