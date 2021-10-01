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    Шуфрич заступився за соратника Медведчука та «пояснив» його мільйонні статки (відео)

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    Шуфрич в ефірі програми намагався захистити свого однопартійця - Шуфрич заступився за соратника Медведчука та «пояснив» його мільйонні статки (відео)
    Шуфрич в ефірі програми намагався захистити свого однопартійця
    Фото: скріншот з відео

    Депутат нагадав, що Тарас Козак має досить заможних родичів

    Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак, який підозрюється у державній зраді і втік з України, має значні фінансові активи, оскільки протягом 10 років успішно займався підприємницькою діяльністю. Про це в етері програми «Право на владу» заявив соратник Козака по партії ОПЗЖ, народний депутат та голова Комітету Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич.

    «Крім того, його брат та батько – теж одні з найвагоміших підприємців у м. Львові», – додав Шуфрич.

    Таким чином депутат пояснив багатомільйонні статки Тараса Козака, які, зокрема, мали знадобитися йому для придбання телеканалів «112 Україна», «NewsOne» та «Zik».

    Також в ефірі програми представник Донецька у ТКГ щодо Донбасу Денис Казанський поцікавився у Нестора Шуфрича, як він сам, постійно перебуваючи на державних посадах, зміг заробити десятки мільйонів доларів.

    Шуфрич у відповідь на це заявив, що його родина до 1998 року була однією із найбагатших на Західній Україні.

    Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Тарас Козак пов'язаний з «ЛНР/ДНР» через свій кіпрський офшор від 2014 року.

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    Теги: санкції депутат Україна Нестор Шуфрич Тарас Козак
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    Шуфрич заступився за соратника Медведчука та «пояснив» його мільйонні статки (відео)