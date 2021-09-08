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    Дослідження: найбільше в Раді наговорив Шуфрич, а 35 нардепів два роки мовчали

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    Найчастіше за інших у Раді виступав Нестор Шуфрич - Дослідження: найбільше в Раді наговорив Шуфрич, а 35 нардепів два роки мовчали

    Найчастіше за інших у Раді виступав Нестор Шуфрич

    Фото: chesno.org

    Депутатів-мовчунів немає в трьох фракціях – «Батьківщині», «Європейській солідарності» і «Голосі»

    Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич найбільше з усіх нардепів говорив у Верховній Раді дев'ятого скликання. Його виступи за два роки роботи парламенту разом тривали майже 16 годин. Про це йдеться в опублікованому в середу, 8 вересня, дослідженні Громадського руху «Чесно», який проаналізував стенограми засідань Ради за два роки.

    Найбільшу кількість виступів за два роки роботи Ради очікувано має керівництво парламенту, яке веде і модерує засідання. Це – спікер Дмитро Разумков і перший заступник Руслан Стефанчук – 1 365 і 844 відповідно.

    На третьому місці за кількістю виступів – нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич (723 виступи за два роки).

    Друге місце за тривалістю виступів – у заступниці голови Ради, представниці партії «Батьківщина» Олени Кондратюк. Вона також і найдовше серед інших виступала серед жінок-депутаток у парламенті – більше 12 годин за 155 виступів. «Чесно» відзначає, що значна частина виступів Кондратюк пов'язана з тим, що вона зачитує п'ятничні звернення депутатів у парламенті.

    На третьому місці за часом виступів ще один представник ОПЗЖ Олександр Колтунович – у нього 497 виступів упродовж двох років роботи парламенту, які разом забрали більше 10 годин.

    Водночас за два роки роботи парламенту 35 нардепів жодного разу не виступили ні з трибуни, ні з місця, принаймні це не зафіксовано в стенограмі засідання Ради.

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    Дослідження: найбільше в Раді наговорив Шуфрич, а 35 нардепів два роки мовчали
    Дослідження: найбільше в Раді наговорив Шуфрич, а 35 нардепів два роки мовчали
    Дослідження: найбільше в Раді наговорив Шуфрич, а 35 нардепів два роки мовчали

    Також 36 нардепів за два роки діяльності виступили тільки один раз. Серед них, наприклад, лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук. Єдиний його виступ у 2019 році було присвячено імплементації «формули Штайнмаєра» в українському законодавстві.

    Водночас депутатів-мовчунів немає в трьох фракціях – «Батьківщині», «Європейській солідарності» і «Голосі».

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    Теги: Віктор Медведчук Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність депутат партії політика Нестор Шуфрич Дмитро Разумков партія Голос Руслан Стефанчук
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    Дослідження: найбільше в Раді наговорив Шуфрич, а 35 нардепів два роки мовчали