П’ять головних обіцянок, які виконав Зеленський в 2021 році: дослідження

За підрахунками ЗМІ, за цей рік президент Зеленський виконав 92 обіцянки

Загалом від початку каденції Зеленський виконав 246 обіцянок

Президент Володимир Зеленський протягом 2021 року зумів дотриматися декілька програмних обіцянок. Загалом від початку каденції Зеленський виконав 246 обіцянок (34%). Безпосередньо за цей рік президент виконав 92 обіцянки, пише «Слово і діло».

Насамперед можна відзначити обіцянку сформувати прозорий ринок землі. Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» парламент ухвалив ще у березні 2020 року. А протягом цього року було ухвалено інші законопроєкти, необхідні для земельної реформи. Безпосередньо ринок землі відкрився 1 липня.

Також можна відзначити обіцянку підписати Угоду про «відкрите небо» з Євросоюзом. Підготовка до укладання цього договору тривала багато років, ще до Зеленського. Крапка була поставлена 12 жовтня. «Така угода – це кінець цінових монополій на авіаційному ринку, це збільшення кількості маршрутів, це новий рівень захисту прав споживачів та нові можливості для розвитку туризму в Україні», – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зеленський виконав обіцянку запровадити одноразову «нульову декларацію». Кампанія з добровільного декларування активів фізосіб стартувала 1 вересня цього року і триватиме до вересня 2022 року. У громадян України є можливо подати декларацію із зазначенням активів, що належать їм та з яких не було сплачено податки та збори до 1 січня 2021 року. При цьому у добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

Президент цього року виконав обіцянку запровадити в Україні механізм деолігархізації. Восени було прийнято закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)». Він встановлює чіткі критерії визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів та посадових осіб із олігархами або їх представниками.

Окрім того, Зеленський виконав обіцянку не скорочувати витрати на Міністерство оборони України.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.