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    Зеленський увів санкції проти двох нових телеканалів оточення Медведчука

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    Зеленський ввів у дію санкції проти каналів Перший Незалежний і UkrLive - Зеленський увів санкції проти двох нових телеканалів оточення Медведчука
    Зеленський ввів у дію санкції проти каналів Перший Незалежний і UkrLive
    фото: Офіс президента

    Санкції передбачають, зокрема, заборону на користування радіочастотами, блокування активів та ведення будь-якої діяльності в Україні

    Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти двох українських телеканалів. Це канали «Перший незалежний» та UkrLive. Про це йдеться в указі глави держави.

    Зеленський своїм указом ввів рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій проти трьох компаній:

    • Медіахолдинг «Новини»;
    • «Тайм Медіа»;
    • «Телепростір».

    Ці компанії володіють такими телеканалами, як ZIK, NewsOne, «112 Україна», «Перший незалежний» та UkrLive.

    Бенефіціарним власником двох останніх є нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Також Шуфрич є співвласником Медіахолдингу Новини – нової компанії, яку зареєстрували 100 працівників заблокованих телеканалів народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака – 112 Україна, NewsOne та ZIK.

    Санкції передбачають, зокрема, заборону на користування радіочастотами, блокування активів та ведення будь-якої діяльності в Україні. Санкції запровадили на 5 років.

    Зазначимо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака. Рішення ґрунтується на доказах фінансування державою-агресором. Всі зазначені три телеканали пов’язують із Віктором Медведчуком.

    Згодом телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції.

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    Теги: Віктор Медведчук санкції фінансування Володимир Зеленський Україна Нестор Шуфрич президент
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    Зеленський увів санкції проти двох нових телеканалів оточення Медведчука