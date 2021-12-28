Зеленський увів санкції проти двох нових телеканалів оточення Медведчука

Зеленський ввів у дію санкції проти каналів Перший Незалежний і UkrLive

Санкції передбачають, зокрема, заборону на користування радіочастотами, блокування активів та ведення будь-якої діяльності в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти двох українських телеканалів. Це канали «Перший незалежний» та UkrLive. Про це йдеться в указі глави держави.

Зеленський своїм указом ввів рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій проти трьох компаній:

Медіахолдинг «Новини»;

«Тайм Медіа»;

«Телепростір».

Ці компанії володіють такими телеканалами, як ZIK, NewsOne, «112 Україна», «Перший незалежний» та UkrLive.

Бенефіціарним власником двох останніх є нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Також Шуфрич є співвласником Медіахолдингу Новини – нової компанії, яку зареєстрували 100 працівників заблокованих телеканалів народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака – 112 Україна, NewsOne та ZIK.

Санкції передбачають, зокрема, заборону на користування радіочастотами, блокування активів та ведення будь-якої діяльності в Україні. Санкції запровадили на 5 років.

Зазначимо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака. Рішення ґрунтується на доказах фінансування державою-агресором. Всі зазначені три телеканали пов’язують із Віктором Медведчуком.

Згодом телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції.

Читайте також: