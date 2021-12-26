Рада НАТО – Росія відбудеться 12 січня – ЗМІ
12-13 січня у Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету Північноатлантичного альянсу
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вирішив скликати засідання Ради НАТО – Росія на 12 січня. Про це повідомляє агенція Anadolu.
За даними джерела в Альянсі, всі питання, пов'язані з майбутніми переговорами, активно обговорюються з Москвою.
Також стало відомо, що 12-13 січня у Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав-членів військового блоку.
Нагадаємо, у Південному військовому окрузі Російської Федерації заявили, що 10 тисяч військових повертаються до пунктів дислокації після місяця перебування на території тимчасово анексованого Криму та в Ростовській області.
Раніше повідомлялося, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.
Нагадаємо, Пентагон хоче оперативно передавати Україні дані розвідки про російські війська – The New York Times.
До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.
Крім того, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.
Також у Кремлі наростає істерика: «побачили» в Україні вже 10 тис. військових НАТО.