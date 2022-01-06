Держдеп пояснив, чому проти нових санкцій щодо «Північного потоку–2»

Нед Прайс каже, що зараз потрібно виступити єдиним фронтом у відповідь на російську загрозу Україні

США вважають, що заходи тиску підірвуть відносини з Європою

Держдепартамент США стурбований майбутнім голосуванням у Сенаті щодо пропозиції республіканця Теда Круза про введення нових санкцій проти «Північного потоку–2». Держдеп побоюється, що санкції підірвуть «об'єднаний фронт» із протидії Росії. Про це сказав на телефонному брифінгу для преси речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Reuters.

«Наше занепокоєння полягає в тому, що у разі прийняття цього закону, він лише підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам потрібно виступити єдиним фронтом у відповідь на російську загрозу Україні», – пояснив Прайс журналістам.

Днями у Республіканській партії США розповіли про швидкі санкції, які планує ухвалити американський Сенат проти газопроводу «Північний потік–2».

До слова, у грудні минулого року президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік, але від нових санкцій проти газопроводу «Північний потік-2» у документі відмовилися.

Раніше сенатор США назвав термін розгляду санкцій проти «Північного потоку–2».

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку–2».

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік–2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

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