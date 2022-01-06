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    США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан

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    Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в охопленій протестами країні - США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан
    Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в охопленій протестами країні
    фото: t.me ressentiment channel

    «Є питання про законність запиту» щодо місії ОДКБ – Білий дім

    Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зробила заяву з приводу ситуації в Казахстані. Зокрема, вона прокоментувала запит президента Казахстану до ОДКБ про проведення «миротворчої» місії в країні. Про це йшлося на брифінгу Псакі в Білому домі.

    За словами представниці Білого дому, Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в Казахстані, в тому числі за розгортанням сил ОДКБ.

    «У нас є питання про характер цього запиту (президента Казахстану – ред.), про те, чи було це законним запрошенням чи ні. На даний момент ми не знаємо цього», – заявила журналістам Псакі.

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

    Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

    Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

    Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    Як відомо, у Казахстан вже прибули російські та білоруські десантники.

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    Теги: США Казахстан протест
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    США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан