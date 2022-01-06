Путін направив у Казахстан «миротворців», які вбивали українців на Донбасі

У Казахстан 6 січня прибули російські та білоруські десантники

Усі підрозділи РФ, які прибули в Казахстан, брали участь в агресії проти України

Десантні спецпідрозділів збройних сил РФ, які Росія перекинула в Казахстан, брали участь у захопленні Криму та у бойових діях на Донбасі. Про це йдеться у публікаціє міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm.

Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ, прийнятого 6 січня 2022 року, до Республіки Казахстан направлені «миротворчі сили». Основу складають підрозділи Російської Федерації.

Раніше ЗМІ повідомляли, що РФ відправляє в Казахстан військових з:

45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ;

98-ї дивізії ВДВ;

війська центру спеціального призначення РФ «Сенеж».

«Згідно з розслідуваннями міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, всі ці підрозділи РФ брали участь в агресії проти України», – йдеться у публікації.

Йдеться як про захоплення Криму, так і про бойові дії на Донбасі.

«98-а дивізія ВДВ (в / ч 65451). Зі складу дивізії в Україні були помічені військовослужбовці 217-го парашутно-десантного полку (в/ч 62295) і 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211)», – інформують волонтери.

Зокрема, InformNapalm нагадує, що офіцером 45-го полку ВДВ, згодом розгорнутого в бригаду, на початку 2000-х був відомий за подіями на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков),

«Цікаво, що РФ активно задіює військовослужбовців з підрозділів, які брали участь у гібридній агресії проти України для виконання «миротворчих завдань» та міжнародних навчань за кордоном», – зазначають волонтери.

Зокрема, таких «миротворців» фіксували в Нагірному Карабасі та Білорусі.

Раніше стало відомо, що у Казахстан прибули російські та білоруські десантники (відео).

Полат Джамалов, голова правління московського фонду «Казахська діаспора», назвав введення військ у Казахстан окупацією.

Нагадаємо, що літаки військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії розпочали перекидання до Казахстану своєї частини «миротворчого контингенту».

Напередодні рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

Станом на 6 січня відомо, що група українців застрягла у Казахстані: МЗС оприлюднив деталі.



