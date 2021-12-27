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    Росія та США проведуть переговори щодо гарантій безпеки. Названо дату

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    Сергій Лавров сказав, що переговори зі Сполученими Штатами пройдуть за день до саміту Росія&ndash;НАТО - Росія та США проведуть переговори щодо гарантій безпеки. Названо дату
    Сергій Лавров сказав, що переговори зі Сполученими Штатами пройдуть за день до саміту Росія–НАТО
    фото з відкритих джерел

    Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч РФ–НАТО 12 січня

    Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що переговори зі Сполученими Штатами на тему так званих «гарантій безпеки» (вимоги Москви нерозширення Північноатлантичного Альянсу) пройдуть за день до саміту Росія–НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю на одному з російських телеканалів

    Тим часом, представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч РФ–НАТО 12 січня.

    За словами міністра закордонних справ РФ, за день до цього Москва проведе переговори з Вашингтоном. Темами обговорення стануть вимоги Кремля щодо нерозширення НАТО, зокрема, Володимир Путін хоче гарантій, що Україна не вступить до Альянсу.

    «Із США ми проводитимемо основний раунд переговорів, який відбудуться відразу після завершення новорічних канікул. НАТОвці запропонували вустами Столтенберга як генсекретаря, але ясно, що це з подачі США, відразу після цього – через день – провести засідання ради Росія –НАТО», – сказав Лавров.

    Останні переговори у форматі Росія–НАТО відбулися в липні 2019 року, і з того часу усі спроби призначити дату зустрічі провалилися.

    Натомість Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

    Згодом стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському.

    До слова, Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна.

    Крім того, п'ятий президент Петро Порошенко назвав головні «плюси» переговорів Байдена з Путіним.

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    Теги: Білорусь Росія США Джозеф Байден міністр НАТО Путін Сергій Лавров Україна Єнс Столтенберг Ілля Пономарьов президент час евакуація
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    Росія та США проведуть переговори щодо гарантій безпеки. Названо дату