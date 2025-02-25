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Сибіга провів зустріч із новим генсеком ОБСЄ: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сибіга провів зустріч із новим генсеком ОБСЄ: деталі
Колишній глава МЗС Туреччини Сінірліоглу у грудні 2024 року став новим генсеком ОБСЄ
фото: МЗС

Сибіга: Я наголосив на важливості справедливого, тривалого миру в Україні для стабільної європейської та трансатлантичної безпеки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про проведення у Києві перемовин із новим генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис МЗС.

«Я привітав Генерального секретаря ОБСЄ Ферідуна Сінірліоглу в Києві, щоб обговорити подальші спільні зусилля з розширення нашої співпраці. Я наголосив на важливості справедливого, тривалого та всеосяжного миру в Україні для стабільної європейської та трансатлантичної безпеки», – заявив Сибіга.

Нагадаємо, 24 лютого, на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України біля меморіалу національної пам’яті в Києві. 

У церемонії також узяли участь іноземні лідери, які прибули до України в день третіх роковин повномасштабного російського вторгнення: генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Литви Гітанас Наусєда, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад.

Як відомо, колишній міністр закордонних справ Туреччини Ферідун Сінірліоглу став новим генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

Сінірліоглу – турецький дипломат і політик з великим досвідом у міжнародних відносинах. З 2016 по 2023 рік він був постійним представником Туреччини в ООН, представляючи інтереси своєї країни на ключових міжнародних форумах. У період із серпня до листопада 2015 року він обіймав посаду міністра закордонних справ Туреччини.

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Теги: Андрій Сибіга МЗС ОБСЄ

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