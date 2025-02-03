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У Словаччині до смерті побили українця: МЗС не виключає мотиву етнічної ворожнечі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Словаччині до смерті побили українця: МЗС не виключає мотиву етнічної ворожнечі
З тяжкими травмами голови та тіла українця госпіталізували, але 31 січня він помер
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сибіга: Ми вимагаємо неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності

У столиці Словаччини, Братиславі, невідомі жорстоко побили бездомного українця, внаслідок чого він помер. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на трагедію.

Згідно з інформацією ta3.com, інцидент стався біля торгового центру Nivy. Чоловіка спіймали на крадіжці в магазині New Yorker. Запис із камери відеоспостереження показав, що його били в кімнаті за магазином.

З тяжкими травмами голови та тіла українця госпіталізували, але 31 січня він помер. Лікарі припускають, що травми могли бути наслідком нападу озброєних осіб.

Водночас Сибіга не виключає мотиву етнічної ворожнечі:

«Шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі. Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. На моє доручення наше посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності».

Нагадаємо, поліція міста Комо в італійському регіоні Ломбардія затримала 54-річного громадянина Білорусі, який напав на водіїв вантажівок на парковці. Чоловік погрожував іншими водіями ножем лише через те, що почув український акцент під час їхньої розмови.

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Теги: Словаччина бійка смерть Україна українці МЗС Андрій Сибіга поліція

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