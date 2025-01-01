Фінляндія розпочала річне головування в ОБСЄ

Фінляндія рік головуватиме в Організації з безпеки та співробітництва в Європі

За словами глави МЗС Фінляндії, країна зосередиться на дотриманні принципів ОБСЄ, підтримці України та посиленні стійкості організації

Сьогодні, 1 січня, Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це йдеться на сайті організації.

Як головуюча країна, Фінляндія наголошує на принципах ОБСЄ щодо сприяння можливостям для людей жити вільно в демократичних суспільствах, де панує верховенство права.

«Сьогодні ми стоїмо перед безпрецедентною необхідністю захищати цей колективно узгоджений порядок безпеки. Оскільки Гельсінський заключний акт відзначає свою 50-ту річницю, Фінляндія буде послідовно наголошувати на принципах, викладених в цьому основоположному документі ОБСЄ. Коли Росія кидає виклик основам нашої спільної безпеки, решта з нас повинні стати на їх захист і бути непохитними», – каже очільниця Міністерства закордонних справ Фінляндії та нова голова ОБСЄ Еліна Валтонен.

Зазначається, що Фінляндія вважає пріоритетними шляхи посилення стійкості держав-учасниць ОБСЄ. Як і попередні голови, Фінляндія ставитиме Україну в центр роботи організації. Підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України залишається центральним напрямком діяльності ОБСЄ.

Також країна прагне зміцнити операційні можливості організації. Валтонен нагадала, що держави-учасниці несуть колективну відповідальність за те, щоб ОБСЄ залишалася дієздатною організацією. Головуюча країна планує заснувати спеціальний фонд «Гельсінкі+50» у співпраці із зацікавленими державами-учасницями та секретаріатом ОБСЄ для підтримки роботи організації.

«Фонд має на меті покращити спрямування та використання добровільних внесків на роботу, що відповідає принципам ОБСЄ, а також сприяти взаємодії між донорами та бенефіціарами. Фонд також сприятиме зміцненню громадянського суспільства», – каже вона.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Туреччини Ферідун Сінірліоглу став новим генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

До слова, 5 грудня розпочалося щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Участь у ньому взяв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник МЗС Росії Сергій Лавров.