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Колишній глава МЗС Туреччини Сінірліоглу став новим генсеком ОБСЄ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Колишній глава МЗС Туреччини Сінірліоглу став новим генсеком ОБСЄ
Усі виконуватимуть свої обов'язки на ключових посадах ОБСЄ протягом наступних трьох років
фото: OSCE / Ministry for Foreign and European Affairs of Malta

На засіданні Ради міністрів ОБСЄ також затвердили ще кілька ключових призначень

Колишній міністр закордонних справ Туреччини Ферідун Сінірліоглу став новим генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

Сінірліоглу – турецький дипломат і політик з великим досвідом у міжнародних відносинах. З 2016 по 2023 рік він був постійним представником Туреччини в ООН, представляючи інтереси своєї країни на ключових міжнародних форумах.

У період із серпня до листопада 2015 року він обіймав посаду міністра закордонних справ Туреччини.

На засіданні Ради міністрів ОБСЄ також затвердили ще кілька ключових призначень:

  • Марія Телалян, радниця з правових питань МЗС Греції, стала директоркою Бюро з демократичних інститутів і прав людини;
  • Крістоф Камп, постійний представник Нідерландів в ОБСЄ, призначений Верховним комісаром у справах національних меншин;
  • Ян Браатху, представник Норвегії в ОБСЄ, тепер відповідатиме за свободу медіа.

ОБСЄ – найбільша у світі регіональна міжурядова організація з питань безпеки. Має статус спостерігача в ООН. Обʼєднує 57 країн-учасниць з Європи, Азії та Північної Америки.

Нагадаємо, 5 грудня, розпочалося щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Участь у ньому взяв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

МЗС України зазначає, що Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра. Перед цим, наприкінці свого виступу, він назвав його воєнним злочинцем.

Так, цьогорічна зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбувається в Мальтійському виставковому центрі (MFCC) у Та' Калі, Мальта. Засідання проходить на фоні тимчасового керівництва організації, адже чотири ключові посади, включаючи генерального секретаря, залишаються вакантними з 4 вересня через відсутність консенсусу серед країн-учасниць. Рада міністрів є основним директивним органом ОБСЄ для огляду діяльності організації за рік.

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Теги: міністр ОБСЄ безпека Європа

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