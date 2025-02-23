Сибіга зробив заяву про перспективи відновлення миру в Україні

Сибіга: Ми кажемо партнерам, що сьогодні час пристебнути дипломатичні паски безпеки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ставить завдання закінчити війну у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

«Шанс в цей складний турбулентний період. Ми кажемо партнерам, що сьогодні час пристебнути дипломатичні паски безпеки. Ми не маємо піддаватися емоціям. Я мушу сказати про нашу максимальну мобілізацію дипломатичної служби, спрямовану на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставить завдання президент України», – заявив глава МЗС.

У Києві стартував форум «Україна. Рік 2025». Подія завершиться пресконференцією президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів.

О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області.

Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.

26 лютого відбулися запеклі бої на південь від Києва, поблизу міста Васильків.