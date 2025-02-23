Буданов, Малюк, Сибіга. Форум «Україна. Рік 2025» в обличчях
Завершальною частиною форуму стане пресконференція президента Володимира Зеленського
У Києві, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення, триває форум «Україна. Рік 2025», де присутні багато українських політиків. Про це повідомляє «Главком».
На цьому заході присутні керівники державних інституцій. Зокрема серед спікерів: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова СБУ Василь Малюк, голова Міноборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник ГУР Кирило Буданов, а також перший віцепрем'єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський приєднався на форум онлайн.
Завершальною частиною форуму стане пресконференція президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів.
О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області.
Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.
26 лютого відбулися запеклі бої на південь від Києва, поблизу міста Васильків.
Коментарі — 0