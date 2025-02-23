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Буданов, Малюк, Сибіга. Форум «Україна. Рік 2025» в обличчях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Буданов, Малюк, Сибіга. Форум «Україна. Рік 2025» в обличчях
Очільник ГУР Кирило Буданов
фото: glavcom.ua

Завершальною частиною форуму стане пресконференція президента Володимира Зеленського

У Києві, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення, триває форум «Україна. Рік 2025», де присутні багато українських політиків. Про це повідомляє «Главком».

На цьому заході присутні керівники державних інституцій. Зокрема серед спікерів: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова СБУ Василь Малюк, голова Міноборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник ГУР Кирило Буданов, а також перший віцепрем'єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Буданов, Малюк, Сибіга. Форум «Україна. Рік 2025» в обличчях фото 1
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
фото: glavcom.ua
Очільник ОП Андрій Єрмак
Очільник ОП Андрій Єрмак
фото: glavcom.ua
Прем’єр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
Прем’єр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
фото: glavcom.ua
Глава МЗС Андрій Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга
фото: glavcom.ua
Керівник СБУ Василь Малюк
Керівник СБУ Василь Малюк
фото: glavcom.ua
Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко
Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко
фото: glavcom.ua
Перший віцепрем'єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко
Перший віцепрем'єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський приєднався на форум онлайн.

Завершальною частиною форуму стане пресконференція президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів. 

О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області.

Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.

26 лютого відбулися запеклі бої на південь від Києва, поблизу міста Васильків.

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Теги: війна

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