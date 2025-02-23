Буданов, Малюк, Сибіга. Форум «Україна. Рік 2025» в обличчях

Завершальною частиною форуму стане пресконференція президента Володимира Зеленського

У Києві, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення, триває форум «Україна. Рік 2025», де присутні багато українських політиків. Про це повідомляє «Главком».

На цьому заході присутні керівники державних інституцій. Зокрема серед спікерів: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова СБУ Василь Малюк, голова Міноборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник ГУР Кирило Буданов, а також перший віцепрем'єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль фото: glavcom.ua

Очільник ОП Андрій Єрмак фото: glavcom.ua

Прем’єр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук фото: glavcom.ua

Глава МЗС Андрій Сибіга фото: glavcom.ua

Керівник СБУ Василь Малюк фото: glavcom.ua

Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко фото: glavcom.ua

Перший віцепрем'єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський приєднався на форум онлайн.

Завершальною частиною форуму стане пресконференція президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів.

О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області.

Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.

26 лютого відбулися запеклі бої на південь від Києва, поблизу міста Васильків.