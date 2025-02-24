Президент України та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів (фото, відео)

Сьогодні, 24 лютого, третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України біля меморіалу національної пам’яті в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

У церемонії також узяли участь іноземні лідери, які прибули до України в день третіх роковин повномасштабного російського вторгнення: президент Фінляндії Александр Стубб, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Литви Гітанас Наусєда, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу та міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад.

Шану полеглим героям також віддали голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук разом із депутатами Європейського парламенту та прем’єр-міністр Денис Шмигаль із членами Європейської комісії.

Політики вшанували пам’ять українців та українок хвилиною мовчання.

Треті роковини початку повномасштабного російського вторгнення. Три роки абсолютного героїзму наших людей, - Зеленський



Вічна памʼять усім, хто став на захист нашої держави та людей і віддав своє життя заради того, щоб Україна жила. pic.twitter.com/kiPJnY4qcS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 24, 2025

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій.