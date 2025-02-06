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Курська операція дала світові два уроки – Сибіга

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Курська операція дала світові два уроки – Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
фото: МЗС України

«Путін намагався знищити Україну за кілька днів, але через кілька років війна йде в Росії»

Сьогодні, 6 лютого минає пів року від початку Курської операції. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі Х зазначив, що Курська операція дала світові два уроки.

За його словами, по-перше, світові слід перестати боятися російського диктатора Володимира Путіна. По-друге, необхідно вірити в здатність України перемагати.

«Сьогодні виповнюється шість місяців відтоді, як Курська операція виявила слабкість Путіна. Курська операція дала світові два уроки: 1) не бійтеся Путіна; 2) вірте в здатність України перемагати», – написав Сибіга.

Він додає, що Путін намагався знищити Україну за кілька днів, але через кілька років війна йде в Росії.

Зауважимо, Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що від початку Курської операції пройшло шість місяців. За цей час загальні втрати росіян – близько 40 тис. осіб, з них понад 16 тис. – убитими. 

«Операція Сил оборони України в Курській області Російської федерації почалася 6 серпня 2024 року і триває вже пів року. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію росії. Наші війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів «буферної зони» в РФ», – пишуть у Генштабі.

Також під час операції українські військові взяли у полон 909 окупантів, що суттєво поповнило обмінний фонд та Україні вдалося повернути захисників, які перебували у російських в’язницях.

Цього дня президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів, які беруть участь у Курській операції, державними нагородами. Як зазначив Зеленський, операція, яка розпочалася пів року тому, уже ввійшла в історію. Вона запобігла російському наступу на Суми та Харків і повернула війну на територію РФ.

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. 

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Теги: МЗС росія війна Андрій Сибіга Курщина

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