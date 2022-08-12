Скандал на Рівненщині: хто голосував проти голови облради, який боровся із московською церквою

Місце Кондрачука зайняв представник «Слуги Народу» Андрій Карауш

Сьогодні, під час сесії Рівненської облради, було прийнято рішення про звільнення з посади голови ради Сергія Кондрачука. Голосування відбувалось таємно. Відставку підтримали 42 депутати з 62 присутніх. Місце Кондрачука зайняв представник «Слуги Народу» Андрій Карауш.

Народний депутат України IX скликання від партії «Європейська Солідарність» Софія Федина на своїй сторінці у Facebook опублікувала перелік депутатів, які проголосували за відсторонення Кондрачука з посади.

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»:

Кучерук Микола Герасимович – перший кандидат Ткач Олександр Олександрович Черній Алла Леонідівна Драганчук Микола Миколайович Добриднік Микола Мусійович Руденко Роман Володимирович Левицька Світлана Олексіївна Кльоп Василь Федорович Конощук Руслана Василівна

«За Майбутнє»:

Ясенюк Ігор Євгенович Калюта Іван Іванович Чайка Володимир Миколайович Пехотін Андрій Васильович Редько Валерій Ярославович Опанасюк Вікторія Андріївна Потапчук-Чернєнкова Руслана Русланівна Потапчук Руслан Васильович Щербачук Віктор Миколайович

Радикальна партія Олега Ляшка:

Лозова Оксана Василівна – перший кандидат Білик Юрій Романович Женевський Сергій Юрійович Назарчук Юлія Юріївна Стасюк Роман Павлович Свисталюк Сергій Анатолійович

«Сила і Честь»:

Данильчук Олександр Юрійович, голова фракції Драпчинська Лілія Аркадіївна, уповноважений представник фракції Макарчук Катерина Олександрівна Мельник Микола Петрович Петрук Анатолій Васильович Сухович Віталій Миколайович Ундір Віталій Олександрович, заступник голови фракції Шевчук Сергій Степанович

Фракція Політичної партії «Слуга Народу»

Бурачик Андрій Іванович Грисюк Анатолій Іванович Карауш Андрій Петрович, голова фракції Коваль Олександр Сергійович Красовський Віктор Владиславович Ліпський Юрій Володимирович, заступник голови фракції Мариніна Людмила Василівна Подолін Сергій Вікторович Рашовський Володимир Володимирович Стратюк Олег Олександрович Шигорева Юлія Сергіївна Шустик Роман Петрович

Також депутат Софія Федина у дописі зазначає, що маємо «дякувами» зрадникам.

«Тим, хто захищає московських попів і московську терористичну церкву на Рівненщині. Ті, хто вигороджує коригувальників і навідників вогню по українцях, тих, хто закликає вбивати українців, тих, хто десятиліттями робили все для приходу «русского міра», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, проєкт рішення про звільнення Сергія Кондрачука оприлюднили 22 липня. Він – представник фракції «Європейська солідарність». Звільнити його з посади вирішили «у зв'язку з втратою довіри депутатського корпусу, роботою голови ради виключно на користь однієї політичної партії, винесенням на розгляд сесії політичних питань, що розколюють суспільство». Сам Сергій Кондрачук припускав, що під «питанням, які розколюють суспільство» депутати можуть мати на увазі заборону діяльності УПЦ МП.