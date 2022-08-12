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Скандал на Рівненщині: дівчина чекає на окупантів, поки батько служить у ЗСУ

Надія Клочко
glavcom.ua
Скандал на Рівненщині: дівчина чекає на окупантів, поки батько служить у ЗСУ
Дівчина викликала хвилю обурення своїм коментарем у соцмережі
фото з відкритих джерел

СБУ уже проводить перевірку щодо допису дівчини із Рівненщини

На Рівненщині 18-річна дівчина з Кричильська у соцмережі написала, що чекає на прихід росіян у Рівному. У коментарі дівчина на ім’я Ірина Конько закликає вбивати українських військових і тероборонівців. Допис про це поширила депутатка Львівської обласної ради Дзвінка Калинець-Мамчур.

Депутатка висловила сподівання, що Служба безпеки України зацікавиться цією дівчиною. Окрім того, як пише сама дівчина, її батько служить у Збройних силах України.

Скандал на Рівненщині: дівчина чекає на окупантів, поки батько служить у ЗСУ фото 1

«Хочу, щоб ця дівчина була відомою, і щоб її батькам, друзям, родичам було соромно... 18-річна дівчина з Кричильська Рівненської області Ірина Конько чекає «поки русские войдут в Ровно», при тому що її тато служить в ЗСУ», – написала авторка допису, який поширила львівська депутатка.

Скандал на Рівненщині: дівчина чекає на окупантів, поки батько служить у ЗСУ фото 2

Як повідомляє «Еспресо», у Службі безпеки України у Рівненській області вже знають про цей випадок.

«Здійснюємо перевірку, а деталі згодом повідомимо», – прокоментувала речниця управління СБУ в Рівненській області Анна Свінціцька-Савчук.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки запобігла передачі в РФ закритої інформації щодо міжнародного військово-технічного співробітництва України з країнами Заходу. Ймовірним зрадником є мешканець Києва, який позиціонував себе як військовий експерт. Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону. 

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Теги: окупанти СБУ Рівненщина

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