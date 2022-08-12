Боксер Ломаченко потрапив у скандал через інтерв’ю митрополита УПЦ МП

Знаменитий український боксер є прихожанином Російської православної церкви

Зірковий український боксер Василь Ломаченко потрапив у скандал через те, що опублікував у своєму Instagram інтерв'ю митрополита УПЦ МП Луки, в якому той заявляв, що українців бомбардують через підтримку прав ЛГБТ-спільноти.

У спілкуванні з ВВС ще 30 березня 2022 року Лука вказав, що незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії «за допомогою України ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка, по суті, оголошує терор усім, хто противник ЛГБТ». Представник московської церкви додав, що всі делегати від Верховної Ради України, які мали право голосу при ухваленні цього рішення, проголосували «за».

«Може хтось сподівався на те, що Києво-Печерські святі спокійно дивитимуться з неба, як Києвом – колисками православ’я Святої Русі – ходитимуть содоміти? Чи Матері Божій буде байдуже, що в її святому домі замість пап та мам з’являться батьки номер один і номер два?», – зазначив Лука.

За словами священослужителя, в українських містах «замість того, щоб молитися до Бога, розклеюються плакати з матами».

«Тому не треба дивуватися, коли вони руйнуватимуться бомбами. А як може бути інакше?», – резюмував Лука.

Репост інтерв'ю Луки викликав обурення в підписників Ломаченка: «Вася, ти проломив дно», «ватно-православна програма. Продовження», «такого відбитого на голову бовдура, як ти, світ ще не бачив», – написали користувачі соцмережі.

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський також відреагував на ситуацію з Ломаченком. Він звернувся до зіркового боксера через його невиразну позицію щодо російської агресії проти рідної країни. Екстенісист пригадав Василеві й інший його допис у соцмережі, коли той вітав із Днем перемоги.

Так, у сторіс соцмережі Сергій опублікував повідомлення Ломаченка від 9 травня, у коментарі до якого написав: «А що там по ватному боксу? Не замовляли?»

Нагадаємо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.