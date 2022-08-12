На Рівненщині депутати зі скандалом скинули голову облради та обрали нового

Рівненську облраду очолив представник «Слуги народу»

Сьогодні, під час сесії Рівненської облради, було прийнято рішення про звільнення з посади голови ради Сергія Кондрачука. Голосування відбувалось таємно. Відставку підтримали 42 депутати з 62 присутніх. Місце Кондрачука зайняв представник «Слуги Народу» Андрій Карауш.

Кандидатуру Карауша підтримали 45 депутатів.

Обрання голови Рівненської облради «РадіоТрек»

Виступ Сергія Кондрачука на засіданні Рівненської облради:

Зазначимо, що проєкт рішення про звільнення Сергія Кондрачука оприлюднили 22 липня. Він – представник фракції «Європейська солідарність». Звільнити його з посади вирішили «у зв'язку з втратою довіри депутатського корпусу, роботою голови ради виключно на користь однієї політичної партії, винесенням на розгляд сесії політичних питань, що розколюють суспільство». Сам Сергій Кондрачук припускав, що під «питанням, які розколюють суспільство» депутати можуть мати на увазі заборону діяльності УПЦ МП.

Проєкт рішення про звільнення Кондрачука зареєстрували окремі депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина», «Сила і честь» та «За майбутнє».