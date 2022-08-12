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На Рівненщині депутати зі скандалом скинули голову облради та обрали нового

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Рівненщині депутати зі скандалом скинули голову облради та обрали нового
Андрій Карауш (зліва) та Сергій Кондрачук

Рівненську облраду очолив представник «Слуги народу» 

Сьогодні, під час сесії Рівненської облради, було прийнято рішення про звільнення з посади голови ради Сергія Кондрачука. Голосування відбувалось таємно. Відставку підтримали 42 депутати з 62 присутніх. Місце Кондрачука зайняв представник «Слуги Народу» Андрій Карауш. 

Кандидатуру Карауша підтримали 45 депутатів.

Обрання голови Рівненської облради
Обрання голови Рівненської облради
«РадіоТрек»

Виступ Сергія Кондрачука на засіданні Рівненської облради:

Зазначимо, що проєкт рішення про звільнення Сергія Кондрачука оприлюднили 22 липня. Він – представник фракції «Європейська солідарність». Звільнити його з посади вирішили «у зв'язку з втратою довіри депутатського корпусу, роботою голови ради виключно на користь однієї політичної партії, винесенням на розгляд сесії політичних питань, що розколюють суспільство». Сам Сергій Кондрачук припускав, що під «питанням, які розколюють суспільство» депутати можуть мати на увазі заборону діяльності УПЦ МП.

Проєкт рішення про звільнення Кондрачука зареєстрували окремі депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина», «Сила і честь» та «За майбутнє».

Андрій Карауш – директор «Рівнеоблводоканалу». У 2004-2006 працював заступником директора з правових питань та економічної безпеки, заступником директора по роботі із споживачами ДП «Кіровоградтепло», у 2006-2007 року – заступником директора з комерційної діяльності ТзОВ «Водне господарство»; 2007-2008 року – директором ТзОВ «Водне господарство», 2008-2012 року – директором ДП «Кіровоградтепло». Із червня 2012 – директор «Рівнеоблводоканал». З 2016 року – член Виконавчого комітету Рівненської міської ради.

 

Теги: партія Слуга народу Європейська солідарність Рівненщина

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