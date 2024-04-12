Скільки грошей треба Україні, щоб протистояти ворогу: Подоляк назвав цифру

За словами Подоляка, коли США допомагають Україні, вони допомагають і собі

У 2024 році Кремль виділить на війну $350-400 млрд і щоб протистояти агресору Україна має витратити більш-менш паритетну суму

Україна від осені 2023 року чекає, коли Конгрес США ухвалить рішення про виділення допомоги. Однак за цей час собівартість війни змінилася. $61 млрд – вже не та сума, яка достатня для того, щоб примусити Росію програти. Про це сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

У 2024 році Кремль виділить на війну $350-400 млрд. Щоб протистояти агресору Україна має витратити більш-менш паритетну суму.

«Це може бути не 350, але $200 млрд має бути. Зрозуміло, йдеться не тільки про Сполучені Штати, це і наш бюджет, і бюджети наших європейських партнерів. Але треба це балансувати», – пояснив Михайло Подоляк.

За його словами, кожен етап війни має собівартість, яка постійно збільшується.

«Рік тому – це була одна сума, сьогодні вона зовсім інша. Тому $61 млрд – це було добре до грудня 2023 року», – зазначив радник.

Він додав, що економічні проблеми й дефіцит в Росії теж є, але вони не такі масштабні, як очікував світ після введення санкцій. Крім того, Україні потрібна інша зброя, щоб протидіяти тим засобам, які використовує країна-агресор.

Михайло Подоляк зауважив, що допомога повинна бути своєчасною, тому що ситуація постійно змінюється, а собівартість війни зростає.

«$61 млрд – сьогодні для України. А завтра, якщо все зупиниться в замороженому вигляді, щорічно Сполученим Штатам треба буде виділяти на нову систему безпеки $200-300 млрд. Це не враховуючи бюджет Пентагону, де є вже практично трильйон доларів», – зазначив радник.

На його думку, коли США допомагають Україні, вони в першу чергу допомагають собі, тому що це інвестиції в репутацію Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена стає більш розчарованою через затримки у фінансуванні боротьби України проти Росії. У Штатах зростає занепокоєння, що війська РФ можуть досягти значних успіхів у найближчі тижні.

Як повідомлялося, конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.