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Російські добровольчі підрозділи розповіли, звідки беруть зброю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Російські добровольчі підрозділи розповіли, звідки беруть зброю
Доброволець легіону «Свобода России» визнав, що у їхньому розпорядженні є різна техніка українського виробництва.
фото з відкритих джерел

За словами Барановського, коли вони йдуть на територію РФ, вони вже не військовослужбовці ЗСУ, а громадяни РФ, які взяли у руки зброю

Серед зброї, яка є у розпорядженні російських добровольчих підрозділів, є трофейна зброя і зброя, яка належить Інтернаціональному легіону ЗСУ, до складу якого вони входять. Про це під час пресконференції в Укрінформі заявив оператор БПЛА, доброволець легіону «Свобода России» Олексій Барановський «Лютик», відповідаючи на питання, чи дає їм Україна зброю.

«У розпорядженні російських визвольних сил є зброя, яка належить (видана їм, – «Главком») як штатному підрозділу Інтернаціонального легіону ЗСУ («Свобода России» входить до Інтернаціонального легіону, – «Главком»). Відповідно, коли ми знаходимося на території України, ми – військовослужбовці української армії і прирівняні у всіх правах і обов'язках до військовослужбовців – українців», – зазначив він.

За словами Барановського, коли вони йдуть на територію РФ, вони вже не військовослужбовці ЗСУ, а громадяни РФ, які взяли у руки зброю.

«Яку зброю? Трофейну, перетрофейну зброю. Також у нашому розпорядженні є різна техніка українського виробництва. Тобто ми на території України працюємо як повноцінний український підрозділ і як повстанський підрозділ, фактично партизанська армія – коли ми йдемо у РФ», – пояснив Барановський.

Як повідомлялося, 12 березня легіон «Свобода России», РДК та Сибірський батальйон – добровольчі російські формування, які воюють на стороні України, зранку зайшли в Курську і Бєлгородську області РФ у рамках спільної операції.

Раніше повідомлялося, що Путін вирішив збільшити чисельність російської армії

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Збройні сили РФ за указом російського диктатора Володимира Путіна планують сформувати дві загальновійськові армії і тридцять з'єднань, зокрема чотирнадцять дивізій і шістнадцять бригад. Про це повідомив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії міністерства.

За словами міністра оборони РФ, вже сформовано армійський корпус, мотострілецьку дивізію, Дніпровську річкову флотилію і бригаду річкових катерів флотилії.

Теги: росія Україна армія Свобода зброя

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