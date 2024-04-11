Білий дім не має «плану Б» для допомоги Україні, окрім $60 млрд – Bloomberg

США занепокоєні, що російські війська можуть досягти значних успіхів на фронті

Адміністрація президента США Джо Байдена стає більш розчарованою через затримки у фінансуванні боротьби України проти Росії. У Штатах зростає занепокоєння, що війська РФ можуть досягти значних успіхів у найближчі тижні. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами анонімних американських чиновників, не існує жодного «плану Б» для США щодо допомоги Україні, окрім $60 млрд військової допомоги, які залишаються в Конгресі.

Одне з джерел видання наголосило, що європейським лідерам потрібно подолати затримки та використовувати прибутки від заблокованих російських активів, щоб допомогти уряду президента України Володимира Зеленського.

Водночас інше джерело зазначило, що країни Європи також повинні терміново відповісти на прохання України та надати країні більше систем протиповітряної оборони Patriot зі своїх запасів.

Нагадаємо, конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.

Раніше повідомлялося, що помічники президента США Джозефа Байдена працюють за лаштунками зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, аби він виніс на голосування пакет допомоги Україні в розмірі $60 млрд. Адміністрація зазначає, що Білий дім підтримував контакти з офісом Джонсона стосовно допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі. При цьому президент і його команда утримувалися від надмірного тиску на спікера, даючи Джонсону простір для маневру.

До слова, що Палата представників США може поставити на голосування питання допомоги Україні в середині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.