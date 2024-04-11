Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім не має «плану Б» для допомоги Україні, окрім $60 млрд – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Білий дім не має «плану Б» для допомоги Україні, окрім $60 млрд – Bloomberg
За словами американських чиновників, не існує жодного «плану Б» щодо допомоги Україні
фото з відкритих джерел

США занепокоєні, що російські війська можуть досягти значних успіхів на фронті

Адміністрація президента США Джо Байдена стає більш розчарованою через затримки у фінансуванні боротьби України проти Росії. У Штатах зростає занепокоєння, що війська РФ можуть досягти значних успіхів у найближчі тижні. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами анонімних американських чиновників, не існує жодного «плану Б» для США щодо допомоги Україні, окрім $60 млрд військової допомоги, які залишаються в Конгресі.

Одне з джерел видання наголосило, що європейським лідерам потрібно подолати затримки та використовувати прибутки від заблокованих російських активів, щоб допомогти уряду президента України Володимира Зеленського.

Водночас інше джерело зазначило, що країни Європи також повинні терміново відповісти на прохання України та надати країні більше систем протиповітряної оборони Patriot зі своїх запасів.

Нагадаємо, конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.

Раніше повідомлялося, що помічники президента США Джозефа Байдена працюють за лаштунками зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, аби він виніс на голосування пакет допомоги Україні в розмірі $60 млрд. Адміністрація зазначає, що Білий дім підтримував контакти з офісом Джонсона стосовно допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі. При цьому президент і його команда утримувалися від надмірного тиску на спікера, даючи Джонсону простір для маневру.

До слова, що Палата представників США може поставити на голосування питання допомоги Україні в середині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.

Читайте також: «Класика» війни на виснаження. До чого варто готуватись українцям
Теги: США Джозеф Байден фінансування Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На сьогодні, головний гарант майбутнього України, як і раніше – ЗСУ
До якого завершення війни схилятимуть Україну?
9 квiтня, 20:45
Мирні переговори щодо Боснії на авіабазі поблизу Дейтона, штат Огайо, США
«Мирний план» чи гібридна війна? Як обробляють українців
8 квiтня, 09:21
Що стоїть за масовою численністю росіян?
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
2 квiтня, 22:15
Майже 30 тис. військовозобов'язаних в області не прибули до ТЦК для уточнення своїх даних чи проходження військової служби
На Буковині ТЦК розшукує понад 5 тис. ухилянтів
2 квiтня, 16:25
Іран регулярно постачає РФ зброю та комплектуючі
До Москви прибув новий вантажний рейс з Ірану: деталі від ЗСУ
1 квiтня, 11:45
Костянтин Ковтун був командиром розвідувального взводу одного з батальйонів особливого призначення бригади
Ціною власного життя врятував побратимів. Згадаймо 21-річного Костянтина Ковтуна
31 березня, 09:00
Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень
Окупанти атакують на шістьох напрямках – Генштаб
29 березня, 07:27
«Під час російсько-української війни, ми бачимо повну деградацію ідеї миротворчості на міжнародному рівні»
Мир чи капітуляція? Світова миротворчість переживає кризу
26 березня, 09:03
Востаннє Владислав Геріх виходив на звʼязок у травні 2022 року
Загинув під час теракту в Оленівці. Згадаймо Владислава Геріха
25 березня, 09:00

Політика

Білий дім не має «плану Б» для допомоги Україні, окрім $60 млрд – Bloomberg
Білий дім не має «плану Б» для допомоги Україні, окрім $60 млрд – Bloomberg
Китай вирішив налякати США санкціями через підтримку Тайваню
Китай вирішив налякати США санкціями через підтримку Тайваню
Макрон спрогнозував сценарій, за якого ЄС доведеться збільшити допомогу Україні
Макрон спрогнозував сценарій, за якого ЄС доведеться збільшити допомогу Україні
Україна може отримати радянські ракети для ППО – президент Польщі
Україна може отримати радянські ракети для ППО – президент Польщі
Євросоюз створює сили швидкого реагування
Євросоюз створює сили швидкого реагування
Ексканцлер Німеччини програв суд ЗМІ через висловлювання Навального
Ексканцлер Німеччини програв суд ЗМІ через висловлювання Навального

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
У Києві пролунали вибухи
21K
Зростання кількості злочинів у Німеччині. Міністерка внутрішніх справ вирішила взятися за біженців
15K
Росія звинуватила Казахстан у повені: Астана відповіла
15K
Мобілізаційний законопроєкт: список основних положень
7433
У Туреччині через економічну кризу відбулася «революція» пахлави
7043
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Новини

В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Сьогодні, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Сьогодні, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Сьогодні, 06:53
Атака на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мінлива хмарність, тепло: прогноз погоди на 11 квітня
Сьогодні, 06:00
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua