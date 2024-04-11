Конгресмени повернулися до активного обговорення допомоги Україні – спікер Джонсон

Спікер не відповів на запитання журналістів про те, коли саме він планує винести пакет із фінансування додаткової допомоги України на голосування

Майк Джонсон: «Щодо пакета про додаткове фінансування, члени Палати представників продовжують активно обговорювати наші варіанти подальших дій»

Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви. Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, передає «Голос Америки».

Як зазначається, спікер не відповів на запитання журналістів про те, коли саме він планує винести пакет із фінансування додаткової допомоги України на голосування.

«Щодо пакета про додаткове фінансування, члени Палати представників продовжують активно обговорювати наші варіанти подальших дій. Як ви знаєте, щодо цього існує багато різних ідей. Це дуже складне питання у дуже складний час. Час спливає, і всі тут відчувають невідкладність цього. Але необхідно досягнути консенсусу щодо цього питання. І це те, над чим ми працюємо», – сказав Джонсон.

Спікер також прокоментував погрози звільненням із боку конгресвумен-республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка перед початком двотижневої перерви подала клопотання про відставку спікера, якщо той винесе допомогу Києву на голосування.

«Щодо Марджорі Тейлор Грін, вона – колега, яку я завжди вважав подругою. Ми з Марджорі не сперечаємося, думаю, щодо жодних філософських принципів. Ми обоє консерватори, але іноді розходимося в думках щодо стратегії, а також щодо того, що виносити на голосування і коли, та інших речей, – сказав Джонсон.

Він додав, що не вважає, що його відставка могла б бути корисною для Республіканської партії.

Раніше повідомлялося, що помічники президента США Джозефа Байдена працюють за лаштунками зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, аби він виніс на голосування пакет допомоги Україні в розмірі $60 млрд. Адміністрація зазначає, що Білий дім підтримував контакти з офісом Джонсона стосовно допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі. При цьому президент і його команда утримувалися від надмірного тиску на спікера, даючи Джонсону простір для маневру.

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Нагадаємо, що у Палаті представників США питання допомоги Україні можуть поставити на голосування всередині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.