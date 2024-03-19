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Ювілейний «Рамштайн». Міноборони повідомило про результати зустрічі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ювілейний «Рамштайн». Міноборони повідомило про результати зустрічі
Представники коаліції країн-партнерів провели «Рамштайн-20»
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Ключовою темою «Рамштайну» стало надання боєприпасів для України

На базі Повітряних сил США «Рамштайн» у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах завершилася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Про це повідомляє Міноборони.

Як повідомила пресслужба відомства, головною темою засідання були боєприпаси для України.

«Дуже велика кількість країн заявила про пакети допомоги, в які входять боєприпаси – 155 мм, 152 мм, 105 мм – та інші», – йдеться в повідомленні.

Також партнери запевнили в подальшому наданні для України більшої кількості ракет для систем ППО.

Також учасники засідання говорили про заходи з підготовки F-16. За словами пресслужби відомства, Україна активно працює з усіма залученими країнами: США, Данією, Бельгією, Нідерландами, Румунією та іншими партнерами, а сама підготовка йде чітко за планом.

«До дронової коаліції приєдналися декілька нових країн та зробили внески. Перші результати цієї коаліції – конкретні дрони, які очікують в Україні в кінці березня. Коаліція опрацьовує можливість інвестування в українських виробників дронів», – зазначила пресслужба.

На засіданні значну увагу надали роботі вісьмох коаліцій спроможностей. Йдеться про Коаліцію повітряних сил, Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, Коаліцію артилерії, Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності, Коаліцію морських спроможностей, ІТ-коаліцію, Коаліцію розмінування та Коаліцію дронів.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, відбувалася 20-та зустріч союзників у форматі «Рамштайн». Контактна група з питань військової допомоги Україні зібралася в Німеччині, її очолив керівник Пентагону Ллойд Остін. Разом з Остіном на «Рамштайн» присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший. Загалом на засідання було запрошено міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу.

До слова, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін офіційно відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України, виступивши перед учасниками. Він заявив, що Сполучені Штати Америки і союзники не допустять, щоб Україна програла у війні з Росією.

Читайте також: «Рамштайн-20»: Німеччина анонсувала нову допомогу Україні
Теги: Міноборони боєприпаси системи ППО зброя озброєння

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