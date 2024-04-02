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Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Як автоматичні гранатомети та роботизовані платформи можуть стати зброєю майбутнього

glavcom.ua
Російська роботизована самохідна установка з автоматичним гранатометом
фото: скріншот з відео

«Порівняно з кулеметним рішенням це набагато дешевша, і набагато більш летальна зброя»

Рубрика «а я ж казав».

Нещодавно у Telegram побачив фото російської роботизованої самохідної установки з автоматичним гранатометом.

Для мене це надзвичайно драматична історія. Тому що практично весь попередній рік намагався говорити з тими, хто розробляє автоматичні турелі і роботизовані платформи. Я кажу про необхідність інтеграції з автоматичним гранатометом.

Ідея у тому, щоб АГС міг стріляти самостійно з дистанційним коригуванням. Особливо для цього були б непогані іноземні гранатомети, котрі відрізняються від радянських у кращий бік у плані надійності.

Зараз все було б доречно, бо роботизовані наземні системи стають модними, і багато коштів вкладаються у розробку рішень на кшталт «кулемет з дистанційним наведенням плюс гусенична платформа».

Я ж наголошую на тому, що автоматичний гранатомет має ряд великих переваг над кулеметом у даному компонуванні.

По-перше, йому не потрібна пряма видимість для того, щоб стріляти по ворогу. Він практично може знаходитися будь-де на дистанції свого ураження, і стріляти навісом, будучи при цьому непомітний для противника.

По-друге, він не потребує жодних дорогезних оптичних систем наведення (без котрих кулемет не обійдеться). Котрі до того ж дуже чутливі до навколишнього середовища і всіляких механічних ушкоджень.

Тобто порівняно з кулеметним рішенням це набагато дешевша, і набагато більш летальна зброя.

Що ж, сподіваюсь, що факт появи таких платформ у росіян підштовхне наших розробників і виробників зайнятися активно цим рішенням. У нас є всі шанси, розуміючи силу такої системи, зробити з неї потужний інструмент підтримки піхоти на передньому краї в окопах.

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Джерело
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Теги: зброя Україна робототехніка війна росія

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Ігор Луценко

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